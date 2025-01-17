Померла зірка "101 далматинеця" і "Денніса Мучителя"

Британська актриса і дворазова лауреатка премії "Золотий глобус" Джоан Плаурайт померла на 96-му році життя.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Sky News.
Повідомляють, що акторка мирно померла 16 січня в оточенні своєї сім'ї в Денвілл-Голі.
"Вона насолоджувалася довгою і прославленою кар'єрою в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію", - йдеться в повідомленні джерела.
Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)
Джоан Плаурайт народилася в Брігзі, Лінкольнширі Північної Англії 1929 року. Вона навчалася в театральній школі Олд Вік у Брістолі і знімалася в безлічі театральних п'єс, телешоу і фільмів.
Актриса є володаркою премій "Золотий глобус" за фільми "Сталін" і "Зачарований квітень".
Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)
З ними ж вона була номінована на "Оскар". Серед найвідоміших робіт за її участю: "101 далматинець" і "Денніс Мучитель", "Джен Ейр", "Перстень дракона", "Чарівний світ Дісней" та інші.
Раніше ми писали, що помер культовий режисер Девід Лінч, який мав серйозну хворобу легень.
Також називали 12 фільмів та серіалів культового режисера, які варто подивитися всім.