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Померла зірка "101 далматинеця" і "Денніса Мучителя"

Джоан Плуарайт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська актриса і дворазова лауреатка премії "Золотий глобус" Джоан Плаурайт померла на 96-му році життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Sky News.

Повідомляють, що акторка мирно померла 16 січня в оточенні своєї сім'ї в Денвілл-Голі.

"Вона насолоджувалася довгою і прославленою кар'єрою в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію", - йдеться в повідомленні джерела.

Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)

Коротка біографія Джоан Плуарайт

Джоан Плаурайт народилася в Брігзі, Лінкольнширі Північної Англії 1929 року. Вона навчалася в театральній школі Олд Вік у Брістолі і знімалася в безлічі театральних п'єс, телешоу і фільмів.

Актриса є володаркою премій "Золотий глобус" за фільми "Сталін" і "Зачарований квітень".

Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)

З ними ж вона була номінована на "Оскар". Серед найвідоміших робіт за її участю: "101 далматинець" і "Денніс Мучитель", "Джен Ейр", "Перстень дракона", "Чарівний світ Дісней" та інші.

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