Померла зірка "101 далматинеця" і "Денніса Мучителя"

Повідомляють, що акторка мирно померла 16 січня в оточенні своєї сім'ї в Денвілл-Голі.

"Вона насолоджувалася довгою і прославленою кар'єрою в театрі, кіно і на телебаченні протягом семи десятиліть, поки сліпота не змусила її піти на пенсію", - йдеться в повідомленні джерела.

Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)

Коротка біографія Джоан Плуарайт

Джоан Плаурайт народилася в Брігзі, Лінкольнширі Північної Англії 1929 року. Вона навчалася в театральній школі Олд Вік у Брістолі і знімалася в безлічі театральних п'єс, телешоу і фільмів.

Актриса є володаркою премій "Золотий глобус" за фільми "Сталін" і "Зачарований квітень".

Джоан Плуарайт (фото: Кіноріум)

З ними ж вона була номінована на "Оскар". Серед найвідоміших робіт за її участю: "101 далматинець" і "Денніс Мучитель", "Джен Ейр", "Перстень дракона", "Чарівний світ Дісней" та інші.