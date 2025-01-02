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Померла "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн, яка стала культурним феноменом

Четвер 02 січня 2025 12:20
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Померла "жінка-кішка" Джослін Вільденштейн, яка стала культурним феноменом Джослін Вільденштейн померла у віці 84 років (фото: Getty Images )
Автор: Фелікс Коркін

Всесвітньо відома світська левиця Джослін Вільденштейн, яку називали “жінкою-кішкою”, померла у віці 84 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Paris Match.

Повідомляється, що Вільденштейн померла у паризькому палаці. Ймовірною причиною смерті стала легенева емболія.

Хто така Джослін Вільденштейн

Ім'я Джослін стало синонімом екстремальних пластичних операцій та незвичайної зовнішності. Ця колишня світська левиця швейцарського походження стала відомою на весь світ завдяки численним операціям, які мали на меті надати їй схожості з кішкою. Саме тому її часто називають "жінкою-кішкою".

Вільденштейн була одружена з мільярдером Алеком Вільденштейном, що забезпечило їй розкішне життя.

Після розлучення з чоловіком, який мав слабкість до молодих моделей, Джослін не лише отримала компенсацію у 2,5 мільярда доларів і 100 мільйонів доларів щорічно протягом наступних 13 років, а й почала кардинально змінювати свою зовнішність. Вона піддалася численним пластичним операціям, змінивши форму очей, губ, вилиць та інші риси обличчя, намагаючись надати їм котячих рис.

Померла &quot;жінка-кішка&quot; Джослін Вільденштейн, яка стала культурним феноменомПісля пластики риси обличчя жінки стали нагадувати котячі (фото: instagram.com/jocelynewildenstein)

Згодом зовнішність Вільденштейн стала предметом численних обговорень та насмішок у ЗМІ. Її образ часто використовувався в мемах та сатиричних передачах.

Жінка активно подорожувала світом, мешкала у Нью-Йорку, Маямі, Парижі тощо. Востаннє її бачили на людях 18 грудня в Парижі на прийомі у компанії з її партнером Ллойдом Кляйном. У неї було понад мільйон підписників в Instagram, і вона називала себе “артдилером”.

Померла &quot;жінка-кішка&quot; Джослін Вільденштейн, яка стала культурним феноменомЗовнішність Джослін Вільденштейн стала легендою (фото: instagram.com/jocelynewildenstein)

Життя Вільденштейн викликало бурхливі дискусії про стандарти краси, вплив пластичної хірургії на психіку людини та про те, де проходить межа між самовираженням і саморуйнуванням.

Але попри неоднозначну реакцію суспільства, історія Джослін стала своєрідним культурним феноменом. Її образ часто використовується як приклад крайнощів у прагненні до ідеальної зовнішності.

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