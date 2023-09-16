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Від важкої хвороби померла відома українська журналістка

Інна Кузнєцова померла (фото: "Радіо Свобода")
Автор: Юлія Гаюк

У Вільнюсі 16 вересня померла українська журналістка та керівниця Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова. Їй був 61 рік, й останнім часом вона тяжко хворіла.

Про це повідомляє Styler з посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про Інну Кузнєцову

Відома журналістка народилася 30 березня 1963 року в Києві. Тут вона закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Свою кар'єру Інна розпочала з посади кореспондента, політичного оглядача Національного радіо, а згодом стала головним редактором "Радіо Ера FM".

На "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова працювала з 2009 року. Саме за час її керівництва Київське бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.

Інна Кузнєцова (фото: Радіо Свобода)

"Я, чесно кажучи, був приголомшений тим, як Інна організувала роботу Київського офісу в дні Майдану 2013-2014 років, коли люди неймовірно прагнули чесної інформації, а тодішня влада робила все можливе, щоб такої інформації було якомога менше. Й мені дуже прикро, що у воєнні місяці масштабного вторгнення вона вже не могла працювати, бо це також був її час - час професійності, відданості й оперативності", - написав про колегу журналіст Віталій Портников.

Про Інну також написали її колеги та знайомі.

"Втрата в українському журналістському братстві… Пішла з життя керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова… Супер-професіонал своєї справи і дуже душевна хороша людина…", - написала пресаташе УСПП Марина Кінах.

"Не віриться... Ми жили з Вами буквально поруч у Києві. Ви щиро сміялися із моїх дописів про походи винаградарівським ринком і купляли горішки та сухофрукти в одному й тому ж магазинчику. А ще ми разом мали ряд цікавих і класних проєктів на RFE/RL. Спочивайте з миром і дякую", - висловив свої співчуття керівник академічних програм в Центр Досліджень Визвольного Руху Володимир Бірчак.

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