Померла відома американська акторка: зірка "Рятувальників Малібу" та "Молодих і зухвалих"

На 86-му році життя померла акторка із серіалів "Рятувальники Малібу" і "Молоді та зухвалі" Марла Адамс.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Hollywood Reporter.
Зі слів представників знаменитості, артистка померла в четвер, 25 квітня, в Лос-Анджелесі. Причини смерті не уточнюються.
Також немає даних про те, де відбудеться церемонія прощання.
Зазначимо, що Марла Адамс народилася 28 серпня 1938 року в Нью-Джерсі. Вона навчалася в Американській академії драматичного мистецтва і в 1958-му з'явилася в постановці "Візит" на Бродвеї.
Марла Адамс (фото: twitter.com/TVGMLogan)
Найбільшу популярність їй принесли роботи в таких серіалах, як "Рятувальники Малібу", "Таємна буря" і "Крутий Вокер".
За видатну жіночу роль другого плану в драматичному серіалі "Молоді та зухвалі" її удостоїли Денної премії "Еммі".
Раніше ми розповідали, що на фронті загинув столичний журналіст Андрій Топчій.
Також ми писали, що на війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич.