Померла учасниця гурту "Лісапетний батальйон"

Олександра була серед перших, хто приєднався до народного колективу "Бабине літо", який згодом став основою для створення "Лісапетного батальйону".

Фаліон у своєму дописі поділилася словами скорботи та віддала шану пам’яті своєї колеги.

"Лісапетний батальйон" сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга - Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була одна із найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки", - написала Наталія.

Олександра Монастирська (фото: facebook.com/natalia.falion)

Що відомо про гурт "Лісапетний батальйон"

"Лісапетний батальйон" - це відомий український народний гурт, який поєднує у своїй творчості гумор, народні мотиви та сучасні музичні жанри.

Гурт був створений на основі двох колективів: "Бабине літо" з села П'ятничани Хмельницької області та "Забава" з села Гуменці Кам'янець-Подільського району. Лідеркою та ініціаторкою "Лісапетного батальйону" стала Наталія Фаліон, яка раніше керувала гуртом "Бабине літо".

Гурт "Лісапетний батальйон" (фото: facebook.com/natalia.falion)

Справжню популярність гурт здобув після перемоги у телешоу "Україна має талант" у 2013 році, де вони виконали свою хітову пісню "Лісапет". За перемогу колектив отримав 1 мільйон гривень, які вклали у розвиток своєї творчості.

Їхні пісні часто присвячені побуту, життю в селі, сімейним та соціальним темам, а виступи супроводжуються традиційними українськими костюмами. Серед найвідоміших пісень гурту - "Лісапет", "Сама файна", "Смажена квасоля" та "Давай, баби, давай!".

Сьогодні "Лісапетний батальйон" продовжує активно гастролювати, виступати на фестивалях, концертах та благодійних заходах.

Гурт "Лісапетний батальйон" (фото: facebook.com/natalia.falion)