Померла співачка та актриса Марія Миколайчук - дружина Івана Миколайчука

Біографія Марії Миколайчук

Марія Євгенівна Миколайчук (Карп'юк) народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Кіцманського району Чернівецької області. Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, де згодом і працювала актрисою.

1961 року почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. Також Марія Миколайчук була учасницею фольклорного вокального тріо "Золоті ключі" - разом із Ніною Матвієнко та Валентиною Ковальською. У цьому ж складі вони знімалися у фільмах "Пропала грамота", "Дівчачі мрії", "Тріо "Золоті ключі" тощо.

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1962 року стала дружиною Івана Миколайчука. 1987 року овдовіла - відомий кінорежисер і актор помер у віці 46 років від онкології.

2005 року Марія Миколайчук отримала звання народної артистки України. 2021 року зіграла у фільмі Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч".

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Як повідомив племінник Івана Миколайчука, Марія Євгенівна довго хворіла і рано-вранці 1 лютого її серце перестало битися. Дружина відомого сценариста, кінорежисера та актора Івана Миколайчука померла на 81-му році життя.