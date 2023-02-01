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Померла співачка та актриса Марія Миколайчук - дружина Івана Миколайчука

Померла Марія Миколайчук, дружина відомого режисера та актора (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська співачка та актриса Марія Миколайчук померла на 81 році життя. Вона була дружиною легендарного актора, сценариста та кінорежисера Івана Миколайчука.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook.

Біографія Марії Миколайчук

Марія Євгенівна Миколайчук (Карп'юк) народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Кіцманського району Чернівецької області. Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, де згодом і працювала актрисою.

1961 року почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. Також Марія Миколайчук була учасницею фольклорного вокального тріо "Золоті ключі" - разом із Ніною Матвієнко та Валентиною Ковальською. У цьому ж складі вони знімалися у фільмах "Пропала грамота", "Дівчачі мрії", "Тріо "Золоті ключі" тощо.

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Скріншот

1962 року стала дружиною Івана Миколайчука. 1987 року овдовіла - відомий кінорежисер і актор помер у віці 46 років від онкології.

2005 року Марія Миколайчук отримала звання народної артистки України. 2021 року зіграла у фільмі Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч".

Скріншот

Як повідомив племінник Івана Миколайчука, Марія Євгенівна довго хворіла і рано-вранці 1 лютого її серце перестало битися. Дружина відомого сценариста, кінорежисера та актора Івана Миколайчука померла на 81-му році життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер Дмитро Павличко.

А ще розповідали, що помер відомий український лікар Ісаак Трахтенберг.

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