Померла російська актриса, яка знімалася в Україні та попала в список "Миротворця"

У Москві померла відома російська акторка театру та кіно Евгенія Добровольская. У грудні 2024 року їй виповнилося 60 років і відомо, що вона останні роки боролася з важкою хворобою. Вона знялась у багатьох російських та українських фільмах, але попала в базу даних "Миротворця".

Що відомо про актрису Евгенію Добровольскую та її кар'єру, чому вона попала в "Миротворець", та що її пов'язувало з Україною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Евгенія Добровольская народилася 26 грудня 1964 року у Москві. Була народною артисткою та заслуженою артисткою РФ. У кіно почала зніматися ще у радянські часи.

Закінчила акторський факультет Державного інституту театрального мистецтва в Москві та одразу була прийнята в штат трупи МХАТ імені Горького. Працювала у театрі "Табакерка" у Табакова, а у 1990-х - в "Современнік-2" у Єфремова.

З 1991 року - акторка МХАТ ім. А. Чехова. З 1983 році - багато робіт у кіно. Перший фільм "Клітка для канарок". У 1980-1990-х багато знімалася в Україні.

У 1984 - фільм "Поки не випав сніг" Одеської кіностудії.

1986 - "В одне єдине життя" Одеської кіностудії

1989 - "Коли мені буде 54 роки" Укртелефільм та "Зелений вогонь кози" Кіностудії ім. О. Довженка

1990 - "Перший поверх" Одеська кіностудія

Евгенія Добровольская померла (фото: instagram.com/dobrovolskaya_evgenia)

За свою кар'єру отримала чимало премій, як у Росії, так і на міжнародних фестивалях. У 1990 році - диплом журі кінофестивалю "Золотий Дюк" (Одеса) за найкращу жіночу роль в фільмі "Перший поверх"

Перший шлюб - з В'ячеславом Барановим, з 1990 до 1997 - шлюб з Михайлом Єфремовим, з 2009 - у шлюбі з Дмитром Маннаніковим. За життя мала трьох синів та доньку, двох онуків.

Добровольская знімалась в українських фільмах, але попала в "Миротворець" (фото: instagram.com/dobrovolskaya_evgenia)

Була внесена у бази даних центру "Миротворець" за незаконну гастрольну діяльність на території анексованого РФ Криму.

Як повідомляють російські ЗМІ, Добровольская останні роки мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Її не стало 10 січня 2025 року у віці 60 років.