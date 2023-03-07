Померла речниця ДСНС у Дніпрі від поранень після обстрілу: рятівниця боролася за життя 11 місяців

У лікарні Києва померла керівниця прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка через ускладнення після поранень, отриманих внаслідок обстрілу російських окупантів ще 10 квітня минулого року.

Про це 7 березня передали на Facebook -сторінці ДСНС України.

Колеги відгукуються про Євгенію як про сильну, молоду та талановиту дівчину. У мережі сумують через смерть рятівниці, співчувають близьким та рідним.

Євгенія Дудка під час лікування у берлінській клініці (фото: facebook.com/dudka.ev)

Крім України, Євгенія також деякий час проходила лікування у Німеччині у берлінській клініці. Тут дівчина зустріла початок 2023-го, і у своєму Facebook поділилася підбитими підсумками минаючого та загадала бажання на прийдешній рік.

Євгенія закінчила Національний університет цивільного захисту України, працювала начальників відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Її чоловік Ігор Гетало - теж рятувальник.

"Віримо, що відтепер наша сестра оберігатиме своїх колег з небес. Гірко сумуємо від непоправної втрати і розділяємо цей біль із рідними Жені", - пишуть у ДСНС.

"Сумна звістка торкнулася нашої родини рятувальників. Сьогодні, 7 березня, перестало битися серце відважної молодої дівчини, майора служби цивільного захисту, керівниці пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Евгенії Дудки", - йдеться у публікації.

Так, столичні лікарі боролися життя дівчини 11 місяців. На жаль, поранення викликали значні ускладнення, що спричинило трагедію.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула Яна ("Яра") Рихлицька - волонтер, військовослужбовець та бойова медикиня 93 бригади "Холодний Яр". Вона не дожила місяць до свого 30-річчя.

Нагадаємо, що в бою з окупантами загинув Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" - легендарний український воїн та перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво.