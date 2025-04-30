Померла Прісцилла Пойнтер - зірка з "Кошмару на вулиці В'язів"

Як повідомила дружина режисера Стівена Спілберга, її мати не стало 28 квітня. Свої останні дні вона провела в будинку для літніх людей.

“Прісцилла Пойнтер, відома акторка театру телебачення і кіно, і мати Девіда, Кеті та Емі Ірвінг, мирно померла уві сні у віці 100 років, сподіваючись втекти зі своїми 2 обожнюваними чоловіками і своїми численними собаками. Її безумовно буде не вистачати”, - йдеться у нікролозі.

Померла Прісцилла Пойнтер (фото: instagram.com/amyirvingofficial)

Коротка біографія Прісцилли Пойнтер

Пойнтер народилася 1924 року в Нью-Йорку в родині художників. Перш ніж з'явитися в кіно і на телебаченні, артистка пройшла довгий шлях на Бродвеї.

Акторка виконала одну з головних ролей у серіалі “Даллас” і з'являлася в таких проєктах, як “Флеш” та “Закон Лос-Анджелеса”. Кадр з серіалу "Даллас"

Крім того, вона знімалася у фільмах “Дорога мамочка”, “Кошмар на вулиці В'язів”, “Керрі” та у культовому трилері Дэвіда Лінча “Синій оксамит”.

У знаменитості залишилося троє дітей від першого шлюбу з режисером і художнім керівником “Лінкольн-центру” Джулсом Ірвінгом - 75-річний Девід, 74-річна Кеті та 71-річна Емі. Крім того, у неї є вісім онуків і правнуки.

Дочка акторки Емі Ірвінг була одружена з режисером Стівеном Спілбергом з 1985 по 1989 рік.