Померла популярна співачка, яка опинилася у "списку смерті-2025": що відомо

Лінда Нолан померла

Життя зірки обірвалося у лікарні в середу, 15 січня. Поруч із нею в останні хвилини були її сестри.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Лінди Нолан - відомої ірландської поп-легенди, телеведучої, зірки Вест-Енду, рекордсменки Книги рекордів Гіннеса, авторки бестселерів Sunday Times та колумністки Daily Mirror. Вона померла о 10:20 ранку в лікарні Блекпул Вікторія у відділенні MCEW. Сім'я сказала, що лікарня не могла зробити достатньо, вони були невтомними", - прокоментував втрату колумніст Дермот Макнамара.

Лінда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Таакож смерть співачки прокоментували на телеканалі ITV. Ведуча Крістін Лампард емоційно вшанувала пам'ять виконавиці, сказавши, що має для глядачів сумну новину.

"У мене для вас дуже сумна новина. Лінда Нолан, сестра Колін, у якої в 2017 році діагностували вторинний рак молочної залози, померла у віці 65 років", - промовила ведуча.

Лінда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Родина артистки повідомила, що влаштує публічну панахиду за Ліндою, куди зможуть прийти всі охочі, щоб попрощатися з нею.

Ще минулого тижня Лінда розповідала, що почувається добре після того, як перехворіла на Різдво. Вона думала, що у неї звичайна застуда, але близько до себе нікого не підпускала. Проте у суботу, 11 січня, селебриті потрапила до лікарні через проблеми з диханням. Фахівці виявили у неї пневмонію, а на тлі онкології стан погіршився.

Лінда Нолан (фото: instagram.com/thelindanolan)

Що відомо про хворобу Лінди Нолан

У 2011 році співачка одужала від раку молочної залози, але у 2017 році недуга повернулася. У неї виявили пухлини в стегновій кістці та тазу. Пізніше у співачки також діагностували вторинний рак молочної залози. Однак Нолан була налаштована рішуче та готовою боротися.

Що стосується "списку смерті", про який згадувалося вище, то відповідний пост можна побачити на сайті DeathList. У списку зірок, чиє життя, ймовірно, може обірватися цього року, на дев'ятому місці опинилася саме Лінда.

Видання Express повідомляло, що коли співачка дізналася про це, то залишила гнівний коментар під публікацією у соцмережах. Вона тоді зазначила, що її додають до цього списку кожного року.

Як виглядає "список смерті-2025" (скриншот)