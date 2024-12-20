Померла перша дружина Сергія Жадана

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію у Facebook Жадана.

"Учора пішла з життя Світлана Олешко - засновник і директор театру "Арабески". Ми прожили разом з 1995 по 2007 рік. Світла пам'ять...", - зазначив він у пості.

Жадан не зазначив причину смерті та інші подробиці.

А журналіст Євген Клімакін написав, що попрощатися з Олешко можна буде в понеділок, 23 грудня, у Варшаві.

"Друзі, вчора пішла з життя наша дорога Світлана Олешко. Прощання відбудеться в понеділок 23 грудня о 12:00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14. Запрошуємо друзів, колег, українців Польщі, де вона так багато зробила за останні три роки", - зазначив Клімакін.

Скриншот посту Клімакіна

Що відомо про Світлану Олешко

Світлана Олешко - засновниця і режисерка театру "Арабески" (Харків), ініціаторка створення Театрального інституту в Харкові.

Світлана Олешко (фото: скриншот відео з YouTube)

Разом зі своєю акторською командою реалізувала десятки проєктів, які виконували соціальні та реабілітаційні ролі (зокрема людей у в'язниці, людей з обмеженою мобільністю). Найвідоміші постановки: "Aftertruth", "Red Elvis", "Eneida", "РадіоШансон: Вісім історій про Юру Зойфера" (на слова Сергія Жадана).

Померла Світлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Олешко кілька тижнів перебувала в Харкові, однак через постійні обстріли вирішила виїхати в евакуацію. Мешкала в Польщі та працювала в Польському театрі ім. А. Шифман у Варшаві.

Світлана Олешко (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Світлана Олешко була одружена з Сергієм Жаданом з 1995 по 2007 рік. У цьому шлюбі народився син Іван.

Олешко та Сергій Жадан (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)

Другим чоловіком Світлани був фронтмен культового гурту "Мертвий півень" Михайло (Мисько) Барбара, який помер у листопаді 2021 року.

Світлана Олешко та Місько Барбара (фото: facebook.com/Svitlana Oleshko)