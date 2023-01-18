Померла найстаріша мешканка Землі: у чому був секрет її довголіття

Подробиці смерті довгожительки

Смерть сестри Андре настала уві сні. Про це розповів представник будинку для людей похилого віку в місті Тулон, де сестра Андре жила з 2009 року.

Люсіль Рандон народилася у Франції 11 лютого 1904 року. Вона була визнана найстарішою мешканкою планети 26 квітня 2022 року після смерті японки Кані Танакі у віці 119 років.

У молодості француженка працювала гувернанткою.

У 41 рік Люсіль стала монахинею і працювала протягом 28 років у лікарні міста Віші. Там вона допомагала сиротам та старим.

Люсіль Рандон у молодості (фото: wikipedia.org)

У 1979 році вступила на службу до монастиря в Савої. З 2009 року проживала у тулонському будинку для літніх людей.

Зазначимо, що рік тому черниця перенесла коронавірус, але не переживала про це і продовжувала жити своїм життям.

У чому секрет довголіття черниці

"Не знаю я ніякого секрету. І нещасть у житті набачилася, особливо у війну 1914-го: маленька була, постраждала, як усі. Нічого особливо приємного. Один Бог знає, чому так воно виходить...", - відповідала вона на запитання про своє довголіття.

У розмові з журналістами Люсіль зізнавалася, що вона ніколи не обмежувала себе у смачній їжі та улюблених напоях.

Рандон заявляла, що вона дуже любить їсти шоколад та пити вино. І не відмовляла собі в цьому задоволенні до останніх днів, незважаючи на поважні роки. За словами Рандон, вона випивала по келиху вина щодня.

"Люди кажуть, що робота вбиває, мене ж робота підтримувала, я продовжувала працювати, поки мені не виповнилося 108 років. Люди повинні допомагати один одному і кохати один одного, а не ненавидіти", - казала черниця.