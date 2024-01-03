Померла найстаріша курка у світі, яка занесена до Книги рекордів Гіннеса: скільки було років

У США в штаті Мічигані на Різдво померла найстаріша курка у світі на прізвисько Арахіс. Не стало її у віці 21 року.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядала та чим годували довгожительку.
При написанні використовувались такі джерела: сайт FOX Weather та Guinness world records.
Арахіс померла уві сні на руках своєї господині на Різдво.
Власниця курки Марсі Дарвін розповіла, що дуже сумує за своєю улюбленицею і навіть розмістила в мережі "некролог". Також вона присвятила їй свою книжку "Моя дівчинка Арахіс і я".
"Я щиро сумую.. Вона була чудовою маленькою пташкою і залишила порожнечу в нашому домі та наших серцях", - сказала вона.
Марсі Дарвін і Арахіс (фото: foxweather.com)
За словами Марсі, вона виростила Арахіс із маленького курчати. Птах прожив винятково довге життя для курки. Вона була сумішшю порід бельгійської д'Юккль і Нанкін.
"У мене з нею багато спогадів, і я так рада цьому, а також тому факту, що вона зворушила так багато людей своєю історією життя", - розповіла жінка.
Арахіс (фото: foxweather.com)
Марсі Дарвін додала, для того, щоб гарантувати своїй вихованці довге і здорове життя, вона змішувала йогурт із подрібненими таблетками вітаміну D і давала як ласощі свіжі фрукти та овочі. Усе це допомагало Арахісу підтримувати гарне здоров'я.
У березні 2023 року курка побила світовий рекорд Гіннеса як найстаріша тварина свого виду, досягнувши приголомшливого віку у 20 років.
Птиці подобалося сидіти на руках і на плечі. Також вона завжди реагувала, коли її називали на ім'я.
До того ж Марсі зазначила, що отримала багато повідомлень зі звідусіль. Їй було приємно знати, що у світі так багато добрих людей.
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