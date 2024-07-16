"Померла моя красива дівчинка": мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті

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Роза Доерті подякувала всім, хто підтримував Шеннен в її боротьбі з онкологією.

"Вона моя красива дівчинка і моє сердечко. Наша сім'я хоче подякувати всім, хто підтримував її своєю любов'ю в житті. Ми неймовірно це цінуємо!" - поділилася мама знаменитості.

Шеннен Догерті з мамою (фото: instagram.com/theshando)

Нагадаємо, у минулому році Догерті відверто розповіла про хворобу матері. У жінки виявили аневризму головного мозку, коли її доньці було всього 8 років.

"Вона дуже рішуча жінка. І це передалося мені від неї. Вона завжди говорила, коли я була маленькою: "Не здавайся, тобі просто доведеться старанно працювати над цим". Я завжди була борцем. Мене так виховували, щоб я була сильною і могла зробити все, що захочу", - ділилася Шеннен.

Акторка запевняла, що мама завжди була поруч із нею у важкі часи. Роза підтримувала доньку і вселяла їй віру в те, що всі неприємності виявляться позаду.

Шеннен Догерті з мамою (фото: instagram.com/theshando)