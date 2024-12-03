Померла мати репера Емінема, яка боролася з тяжкою хворобою

Деббі Нельсон померла

За повідомленнями джерел, Деббі померла через рак легенів. Її не стало минулої ночі в Сент-Джозефі, штат Міссурі. Вперше онкологічний діагноз у жінки виявили у вересні, і вже тоді фахівці заявляли, що їй залишилося жити недовго.

Нельсон народилася в 1955 році й виросла, за її словами, "у великій неблагополучній родині". Її батьки розлучилися, коли дівчині було лише 10, і вона була старшою з п'яти дітей. У 16 років Деббі вийшла заміж за батька Емінема Маршалла Брюса Метерза-молодшого. Через два роки у них народився Маршалл Брюс Метерз III (справжнє ім'я музиканта).

Що стосується стосунків Деббі із зірковим сином, то вони були не найпростішими, а виявилися справжніми "американськими гірками" зі смаком драми. На початку своєї кар'єри артист публічно звинувачував матір у недбалості та жорстокому поводженні. Непросту тему стосунків із матір'ю він підіймав у своїх треках, зокрема у Cleanin Out My Closet.

У 1999 році Деббі подала на Емінема до суду за наклеп, і це ще більше погіршило ситуацію. У 2007 Нельсон випустила мемуари "Мій син Маршалл, мій син Емінем". З часом родина таки спробувала воз'єднатися: у 2013 репер випустив трек Headlights, у якому висловив жаль через свої різкі заяви на адресу матері, а також вибачився перед нею.

Останні роки, як відомо, стосунки між ними потеплішали, і Деббі навіть вітала музиканта з тим, що він потрапив у Зал слави рок-н-ролу у 2022 році:

"Маршалле, я хочу сказати, що не могла пропустити цей день, аби не привітати тебе із появою у Залі слави. Я тебе дуже люблю і знала, що ти це отримаєш. Це була довга подорож. Я дуже пишаюся тобою".

А у 2008 році в інтерв'ю The Village Voice Нельсон також коментувала тему стосунків з сином.

"Є надія. Для нас це питання просто у тому, щоб проковтнути свою гордість. Це як готівковий чек. Все скінчено і зроблено, і потрібно рухатися далі", - говорила вона.