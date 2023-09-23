Померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко

Що відомо про смерть мами Скрябіна

Причину смерті Ольги у повідомленні не вказали.

"Сьогодні пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми сумуватимемо", - написали на сторінці Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна.

Де саме відбудеться прощання з жінкою - поки невідомо.

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

Зазначимо, що Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в затишному селі Сіде, Самбірського району.

Вона навчалася у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва та працювала викладачкою фортепіано в музичній школі.

Однак життя Ольги змінилося назавжди у 2015 році, коли її син, Андрій Кузьменко, загинув внаслідок страшної автомобільної аварії.

У відповідь на цю гірку втрату Ольга створила три особливі книжки, що сповнені безмежною любов'ю та горем: "Моя дорога птаха. Мамина книжка", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", і "Колискова для Андрійка".

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)

До того ж, вона втілила свої почуття і спогади у звуках, записавши колискову в пам'ять про сина.