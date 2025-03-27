Померла Ліза Джейн Сміт - авторка серії книг "Щоденники вампіра"

Повідомляється, що Ліза Джейн Сміт померла ще 8 березня в лікарні штату Каліфорнія, де проходила лікування. В останні 10 років вона страждала на рідкісне аутоімунне захворювання.

У 2015 році Сміт уже була на межі життя і смерті. Тоді її госпіталізували в критичному стані і кілька тижнів вона перебувала на апараті штучної вентиляції легенів.

Через 2 місяці вона одужала, проте отримала серйозні пошкодження нирок, серця, печінки та жовчного міхура.

Що відомо про Лізу Джейн Сміт

Народилася 4 вересня 1958 року.

Закінчила Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі, здобувши ступінь бакалавра з експериментальної психології, отримала два викладацькі дипломи в Університеті Сан-Франциско - з початкової та спеціальної (корекційної) освіти. Деякий час працювала за фахом, але потім повністю присвятила себе письменницькій кар'єрі.

Ліза Джейн Сміт написала понад 20 книг для дітей і підлітків.

Персонажі книжок Лізи Джейн Сміт - надприродні, зазвичай всі дуже гарні та молоді. Найчастіше сюжет у її книжках є варіацією на тему конфлікту добра зі злом, у центрі якого перебуває персонаж, який перероджується під час цього конфлікту і перетворюється на героя. Її книги наївні та ідеалістичні, але все-таки мають певний шарм.

Особливу популярність Лізі Джейн Сміт принесла серія книг "Щоденники вампіра" (1991-2014). У 2009 році їх екранізували в популярний серіал про вампірів.

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