Померла легендарна собака, що "створила" популярний мем і стала символом криптовалюти Dogecoin: подробиці

Основне про породу

Шиба-іну (або ж сіба-іну) - стародавня порода мисливських собак, виведена на японському острові Хонсю, що є найменшою з шести порід споконвічно японського походження.

У 1936 році її навіть було оголошено "національним надбанням Японії" (де більша кількість цих тварин мешкає у селах).

Собака породи шиба-іну (фото: en.wikipedia.org)

Що відомо про смерть легендарної тварини

Про сумну звістку розповіла у своєму блозі власниця Кабосу (вихователька дитячого садочку в Токіо) на ім'я Ацуко Сато.

Вона подякувала своєму коханому другу (ім'я якого з японської перекладається як "Гарбуз") за всі яскраві моменти, що були пережиті разом, а також уточнила, що тварина "заснула глибоким сном" 24 травня о 7:50 ранку.

Кабосу зі своєю власницею (фото: kabochan.blog.jp)

Відомо, що на момент смерті собаці було 18,5 років.

Ще наприкінці 2022 року Ацуко Сато повідомляла, що у Кабосу проблеми зі здоров'ям. Вона хворіла на лейкемію, мала проблеми з печінкою та навіть впродовж певного часу не могла ходити самостійно й пересувалась за допомогою спеціального візка для тварин.

Власниця собаки уточнила, що ніч перед смертю минула спокійно. Ввечері перед сном Кабосу поїла рису та випила багато води.

Кабосу на вулиці (фото: kabochan.blog.jp)

Прощання з нею відбудеться у неділю, 26 травня.

Досягнення Кабосу

Інтернет-знаменитістю Кабосу стала ще у 2013 році, коли завоювала серця мільйонів користувачів мережі оригінальним мемом Doge в основу якого лягла фотографія шибу-іну та різний текст, набраний різнокольоровим шрифтом Comic Sans MS.

Кабосу - зірка мережі (фото: en.wikipedia.org)

Кабосу навіть потрапила на 12 позицію у списку MTV "50 речей попкультури, за які ми повинні дякувати їй".

Крім того, на честь тоді вже відомого мема Doge було названо криптовалюту Dogecoin (а образ Кабосу - "ліг" у зображення логотипа криптовалюти). Саме її свого часу активно просував скандальний підприємець і мільярдер Ілон Маск.

Офіційний логотип Dogecoin (фото: en.wikipedia.org)

У 2020 році в інтернеті виникла друга хвиля популярності Кабосу.

Тоді у мережі активно "гуляла" відома багатьом картинка Swole Doge vs. Cheems ("Качок Доге проти Чімса").

Swole Doge vs. Cheems (фото: en.wikipedia.org)

Цей мем часто використовували для протиставлення людей у минулому (яких символізував Doge) та людей сучасності (яких "демонстрував" Cheems - ще одна зірка мережі).