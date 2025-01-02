Померла легендарна олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті: чим вона прославилася

Життя Агнеш Келеті

Агнеш Келеті народилася 9 січня 1921 року в Будапешті в єврейській родині. У роки Голокосту її життя опинилося під загрозою через єврейське походження. Щоб уникнути переслідувань нацистів, вона переховувалася в угорському селі під вигаданим ім’ям, ризикуючи життям. У той час багато членів її родини загинули в концентраційних таборах.

Попри жахи війни, Келеті не лише змогла вижити, а й повернутися до спортивної кар’єри. Її талант і наполегливість зробили її однією з найвідоміших постатей у світі спортивної гімнастики.

Олімпійський шлях: тріумфи та рекорди

Агнеш Келеті стала символом стійкості та спортивного духу. Вона здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, серед яких 5 золотих.

Олімпіада в Гельсінкі 1952 року стала її дебютом, де вона виборола золото у вільних вправах, а також срібну та дві бронзові медалі.

стала її дебютом, де вона виборола золото у вільних вправах, а також срібну та дві бронзові медалі. Олімпіада в Мельбурні 1956 року принесла їй справжній тріумф: Келеті завоювала 4 золоті та 2 срібні медалі, ставши головною зіркою цих Ігор.

Її спортивна кар’єра тривала до 35 років, що для того часу було унікальним досягненням.

Пам’ять про видатну спортсменку

25 грудня 2024 року Агнеш Келеті була госпіталізована в критичному стані через пневмонію. Вона померла вранці 2 січня 2025 року, не доживши тиждень до свого 104-річчя.

Келеті стала не лише спортивною легендою, а й символом людської стійкості. Її життєвий шлях - це історія про боротьбу за життя, подолання труднощів і вражаючі досягнення.

У світі спорту Агнеш Келеті залишиться прикладом для багатьох поколінь.