Померла легендарна олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті: чим вона прославилася

2 січня 2025 року у віці 103 років пішла з життя видатна угорська спортсменка Агнеш Келеті, яка пережила Голокост і стала однією з найтитулованіших гімнасток в історії спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на угорське агентство MTI.
Агнеш Келеті народилася 9 січня 1921 року в Будапешті в єврейській родині. У роки Голокосту її життя опинилося під загрозою через єврейське походження. Щоб уникнути переслідувань нацистів, вона переховувалася в угорському селі під вигаданим ім’ям, ризикуючи життям. У той час багато членів її родини загинули в концентраційних таборах.
Попри жахи війни, Келеті не лише змогла вижити, а й повернутися до спортивної кар’єри. Її талант і наполегливість зробили її однією з найвідоміших постатей у світі спортивної гімнастики.
Агнеш Келеті стала символом стійкості та спортивного духу. Вона здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, серед яких 5 золотих.
Її спортивна кар’єра тривала до 35 років, що для того часу було унікальним досягненням.
25 грудня 2024 року Агнеш Келеті була госпіталізована в критичному стані через пневмонію. Вона померла вранці 2 січня 2025 року, не доживши тиждень до свого 104-річчя.
Келеті стала не лише спортивною легендою, а й символом людської стійкості. Її життєвий шлях - це історія про боротьбу за життя, подолання труднощів і вражаючі досягнення.
У світі спорту Агнеш Келеті залишиться прикладом для багатьох поколінь.
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