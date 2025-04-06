Померла легендарна актриса Таїсія Литвиненко - народна артистка України та зірка "За двома зайцями"

Українська актриса Таїсія Литвиненко, відома своїми ролями у фільмах і на сцені театру ім. Заньковецької, померла у віці 90 років. Вона зіграла понад сотню ролей і виховала нове покоління акторів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку сина знаменитості.

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"Наше сонечко зійшло у неділю і.. покинуло нас у неділю", - повідомив син артистки.

За словами чоловіка, деталі похорону будуть оголошені пізніше. Таїсія Литвиненко (фото: facebook.com/na3ar)

Коротка біографія Таїсії Литвиненко

Акторка, режисерка і педагогиня Таїсія Йосипівна Литвиненко народилася 10 лютого 1935 року в селі Погреби Київської області.

Свою кар'єру розпочала у Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка, а з 1959 до 1965 року працювала в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Щорса (тепер В. Г. Магара).

У 1965 році переїхала до Львова, де стала актрисою Національного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Таїсія Литвиненко (фото: facebook.com/taisia.litvynenko)

Окрім акторської діяльності, з 1990 до 1998 року разом з чоловіком вона вела акторський курс у Вищому музичному інституті, а з 2000 по 2008 рік та з 2011 року була доцентом кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського університету.

Її режисерська діяльність охоплює такі вистави, як "Три любові" за А. Дунканом і І. Шнайдером (2004), "Суботня вечеря" за Шолом-Алейхемом (де вона також виконала роль Ґолди), "Варшавська мелодія" Л. Зоріна (2008), "Завчасна паморозь" Р.-М. Рільке (2009), "Дама з собачкою" за А. Чеховим, "Венера в хутрі" за Л. фон Захер-Мазохом (2010) - всі постановки відбувалися у Національному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької. Таїсія Литвиненко (фото: facebook.com/taisia.litvynenko)

Серед її учнів - такі відомі актори, як А. Дєлайчук, І. Калинюк, Г. Матійченко, Ю. Михайлюк, А. Сотникова.

За свою кар'єру Литвиненко виконала майже сто ролей в кіно та театрі. На початку своєї творчої діяльності вона знімалася у фільмах "Назар Стодоля", "Григорій Сковорода", "За двома зайцями" та інших.

Кадри з фільму "За двома зайцями", де Литвиненко грала Химку