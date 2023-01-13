Померла єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі: якою була співачка (фото)

Що відомо про смерть спадкоємиці Преслі

Про смерть доньки повідомила її мати Прісцила Преслі. Жінка попросила поки ніяк не коментувати та не турбувати родину.

"З важким серцем я маю поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі залишила нас. Вона була найпристраснішою сильною та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала… Ми просимо про конфіденційність, коли намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. Наразі жодних коментарів не буде", - сказала вона.

Достеменно відомо лиш те, що Лізу доставили в лікарню після зупинки серця. Востаннє її бачили на публіці 10 січня на церемонії нагородження "Золотий глобус".

Ліза Марі Преслі разом із матір'ю Прісцилою (фото: CNN)

Життя Лізи Марі Преслі

Майбутня зірка народилася в штаті Теннессі. Її багато разів виключали зі шкіл через проблеми з наркотиками, які почала вживати в 13 років. Згодом вона вступила до школи Церкви саєнтології, де позбулася залежності.

Новонародження Ліза Марі Преслі (фото: Focus Press)

Ліза Марі була заміжня 4 рази. Серед числа її обранців були Майкл Джексон і Ніколас Кейдж. До речі, з останнім їхній шлюб тривав рівно 109 днів.

Співачка з Майклом Джексоном і Ніколасом Кейджем (фото: news.obozrevatel.com)

Свою кар'єру як співачка вона почала аж у 2003 році, коли випустила дебютний альбом. Це сталося після знайомства зі співачкою та акторкою Ліндою Томпсон, яка певний час перебувала у стосунках з Елвісом Преслі.

Загалом за життя Ліза випустила три студійні альбоми та шість синглів.