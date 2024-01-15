"Померла частина кожного з нас". На війні загинув відомий музикант

Володимир Антоненко загинув на війні

Співак відважно захищав Україну на полі боя і саме звідти надійшла сумна звістка про смерть Володимира. Подробиці його загибелі невідомі, проте його колеги вже встигли вшанувати пам’ять свого друга, колеги та близької людини в обличчі Антоненка.

"Щойно до нас дійшла сумна звістка - на війні загинув Володимир Антоненко, музикант janpalach, Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue і Shorestyle", - пишуть колеги Антоненка.

"Якось у нашому інтерв'ю він сказав "Безумство має бути присутнє в житті, але воно не має шкодити оточенню", і з думками про інших зокрема він захищав наш спільний дім. Ми висловлюємо глибокі співчуття родині й близьким", - завершують свій допис музиканти.

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Його втрата стала ударом для багатьох людей з його творчого та близького оточення, які висловили своє співчуття рідним та згадали його добрим словом.

"Померла частина кожного з нас. Краща частина. Спочивай у силі, друже, ми любимо тебе", - написано на сторінці Superflat.band.

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"Разом з тобою померла половина мене. Я ніколи не пробачу цей світ. Спочивай з миром, мій кіт" - пише Олена

Також вона виклала stories з щемливими словами та банкою для збору грошей.

"Вови більше немає. Моє серце розривається. Назавжди 29. Коли можна буде попрощатися - обов’язково напишу. Я хочу вірити, що це сталося миттєво. І йому не було боляче. І що життя не бігло перед очима. І що він просто закрив очі і все", - написала дівчина.

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На сторінці гурту Dughousehc також написали емоційний пост про смерть артиста.

"Біль не має меж. Дякуємо тобі, що дозволив бути частиною твоєї історії, братику… Наші обійми назавжди викарбувані на спільному серці… Одна любов, назавжди", - написали колеги.

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Творча біографія Володимира Антоненка

Антоненко став відомим завдяки Screamo-гурту Janpalach, а також низці інших на кшталт Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue та Shorestyle. І в кожен творчий колектив Володимир вніс особливу творчість та атмосферу.