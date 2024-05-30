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Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу "Моя прекрасна нянька"

Четвер 30 травня 2024 09:29
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Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу "Моя прекрасна нянька" Фото: Померла Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)
Автор: Людмила Жукова

Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла від онкології. Їй було 53 роки. Глядачам вона запам'яталася у ролі няні Віки в серіалі "Моя прекрасна няька".

Про смерть артистки повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram Заворотнюк.

Чому померла Заворотнюк

Акторка протягом останніх років боролася з раком. В неї була пухлина на мозку. Відомо, що нещодавно вона впала в кому.

"Дорогі друзі! Неможливо усвідомити та дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я і вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку. Про місце та час прощання ми повідомимо сьогодні ввечері додатково", - написали рідні в соцмережі.

Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу &quot;Моя прекрасна нянька&quot;Анастасія Заворотнюк померла у віці 53 років (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чим Заворотнюк була відома - біографія актриси

Анастасія Заворотнюк народилася в Астрахані, 3 квітня 1971 року. У театрі почала грати з самого дитинства, а пізніше навіть покинула педагогічний університет заради того, щоб вступити до театральної школи за знаменитого московського театру МХАТ.

Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу &quot;Моя прекрасна нянька&quot;

Анастасія Заворотнюк (фото: wikipedia.org)

Після закінчення акторської школи Заворотнюк приєдналася до колективу театру Олега Табакова. Відомою її зробив серіал "Моя прекрасна нянька", до якого вона потрапила випадково. Їй просто зателефонували й запропонували роль у серіалі, про який вона абсолютно нічого не знала.

Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу &quot;Моя прекрасна нянька&quot;Заворотнюк принесла відомість роль у серіалі "Моя прекрасна нянька" (Скриншот)

Анастасія Заворотнюк була тричі одружена. Шлюб із першим чоловіком, німецьким бізнесменом, тривав близько року. З другим чоловіком, Дмитром Стрюковим вона прожила кілька років у Лос-Анджелесі, де вони разом відкрили аґентство елітної нерухомості.

У шлюбі з Дмитром Стрюковим вона народила двох дітей - Анну та Майкла. З 22 вересня 2008 року одружена з фігуристом Петром Чернишовим. У жовтні 2018 року в подружжя народилася дочка Міла. Після народження дочки в актриси діагностували пухлину мозку. Це було у 2019 році.

Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу &quot;Моя прекрасна нянька&quot;Анастасія з Чоловіком Петром Чернишовим та дітьми (Скриншот)

Позиція акторки щодо війни в Україні

Зазначимо, шо окрім своєї ролі провінціальної няні з Маріуполя, яка працює в Москві, Анастасія останні роки нічого поганого про Україну не говорила. Але акторка свого часу незаконно їздила до анексованого Криму, за що потрапила до бази "Миротворця".

Її дочка - Ганна в соцмережі неодноразово заявляла, що не бачить різниці між росіянами та українцями. Про війну вона говорила, що "проти вбивства людей".

"Як загалом можна закликати когось вбивати? Я за мир у всьому світі і за те, щоб люди жили свої життя. Без війн. Без страждань і втрат. Нехай мир настане, якнайшвидше. Про це треба благати Бога", - писала дочка артистки.

Померла Анастасія Заворотнюк - няня Віка з серіалу &quot;Моя прекрасна нянька&quot;Заворотнюк з дочкою Ганною (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Раніше ми писали, що Селін Діон зізналася, що мало не померла в боротьбі з рідкісним захворюванням.

Також ми розповідали, що Віктору Павліку зробили операцію.

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Анастасия Заворотнюк
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