UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики

Альбіна Дерюгіна виховала не одне покоління чемпіонів (фото: weukrainе.tv)
Автор: Юлія Гаюк

Легенда художньої гімнастики в Україні Альбіна Дерюгіна померла на 92 році життя. З 1986 року спортсменка очолила Федерацію художньої гімнастики. Сьогодні спортивна "Школа Дерюгіних" відома не лише в Україні, а й за її межами.

Про це повідомляють на сторінці Національного олімпійського комітету України на сторінці у Facebook.

Чим запам'яталася Альбіна Дерюгіна

Альбіна Миколаївна почала свою кар'єру з тренерства у Київському політехнічному інституті. Її вважають основоположницею художньої гімнастики в України, адже вона прийшла у цей вид спорту на зорі його зародження.

Альбіна Дерюгіна (фото: twitter.com/OlympicUA)

За свою кар'єру спортсменка була тренером збірної СРСР, а потім збірної України. Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Серед них Ольга Щеголева, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Ганна Безсонова та Ганна Різатдінова.

Легенда української художньої гімнастки зі своєю вихованицею (фото: Федерація художньої гімнастики України)

У Києві Альбіна Дерюгіна заснувала власну школу, яка працює дотепер і відома по всьому світу. У 1986 вона стала президентом Федерації художньої гімнастики.

За життя гімнастка отримала 14 нагород за різноманітні заслуги, зокрема й звання "Героя України" за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку спорту, створення національної школи художньої гімнастики.

Раніше ми розповідали про українського марафонця, який долав 42 км за рекордний час і загинув в боях за Україну.

Читайте також історію становлення українського музиканта, робота якого зачаровувала європейців.

Читайте РБК-Україна в Google News
помер