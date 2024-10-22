Померла актриса, яка сколихнула весь світ роллю у культовому фільмі

Про смерть актриси повідомила її донька Джульєтта. Відомо, що Буассон померла у понеділок, 21 жовтня, від гіпервентиляційного синдрому. Вона мала рак шлунка, а також тяжке захворювання легень.

Актриса - архівний знімок (фото: Getty Images)

Біографія акторки

Крістін Буассон народилася у 1956 році на півдні Франції. Закінчивши школу, працювала моделлю та вивчала акторську майстерність у Вищій національній консерваторії драматичного мистецтва в Парижі.

У 17 років доля звела її з режисером, який запросив її знятися в еротичному фільмі Еммануель, де вона зіграла роль Марі-Анж. У цій кінострічці вона зіграла підлітка, яка знайомить Еммануель (Сільвія Крістель) із новим світом відчуттів та емоцій.

Сільвія Крістель та Крістін Буассон (фото: kinorium.com)

Буассон довгий час давали невеликі ролі через її зовнішність, тому вона повернулася до акторської школи.

Закінчила драматичне відділення Національної консерваторії у Парижі. Грала в аматорському театрі. Брала участь у таких постановках: "Антоній та Клеопатра", "Чайка", "Андромаха" тощо.

Крістін Буассон (фото: Getty Images)

Фільмографія актриси налічує понад 50 кінострічок, серед яких "Вулиця Варвара", "Ідентифікація жінки", "Добридень, смуток", "Подруги моєї дружини", "Маніпуляція".

У 1984 році першою отримала Приз Ромі Шнайдер (за роль Маню у фільмі "Вулиця варварів").

Востаннє вона з'являлася на великому екрані у 2010 році у фільмі "Катай".

Актриса зіграла у більш ніж 50 фільмах (фото: kinorium.com)