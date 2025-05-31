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Померла акторка серіалу "Відчайдушні домогосподарки": названа причина смерті

Субота 31 травня 2025 22:02
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Померла акторка серіалу "Відчайдушні домогосподарки": названа причина смерті Валері Махаффей померла у 71 рік (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

З життя пішла зірка серіалів "Відчайдушні домогосподарки" та "Юний Шелдон" Валері Махаффей. Їй був 71 рік.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Variety.

Що відомо про смерть Валері Махаффей

Про смерть акторки повідомили її рідні. Вона пішла з життя в Каліфорнії 30 травня.

Чоловік Махаффей Джозеф Келл назвав акторку коханням свого життя.

"Америка втратила одну з найчарівніших актрис. Її буде не вистачати", - сказав він.

З'ясувалося, що зірка страждала на рак. Про це повідомила її донька. У себе в Instagram вона зробила заяву про втрату матері.

"У мене зараз немає слів, щоб говорити. Рак - це відстій. Я шукатиму тебе у всіх веселих моментах життя. Я знаю, що ти будеш там", - написала вона.

Померла акторка серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;: названа причина смертіВалері з донькою (фото: instagram.com/aliceziolkoski)

Біографія Валері Махаффей

Акторка народилася 16 червня в 1953 році в Суматрі, Індонезія.

Свою кар'єру розпочала у 1979 році, зігравши в мильній опері "Лікарі". Згодом отримала премію "Еммі" за серіал "Northern Exposure".

Широку славу здобула завдяки ролі в "Відчайдушних домогосподарках", де зіграла Альму Ходж.

Також знана роботою в ситкомі "Юний Шелдон", де втілила вчительку головного героя.

Померла акторка серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;: названа причина смертіВалері в "Юному Шелдоні" (кадр з серіалу)

Серед інших ролей - "Безмежне небо", "Мертвий для мене", "Сайнфелд", "Французький вихід", "Ехо-3".

Була одружена з актором і режисером Джозефом Келлом. У пари є донька, акторка Еліс Зіолковскі.

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