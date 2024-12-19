Померла 18-річна зірка шоу "Україна має талант"

Її мама, Тетяна Москаленко, опублікувала у соцмережі Facebook відео. Однак потім жінка, очевидно, обмежила доступ до своєї сторінки або видалила пост.

"Біль. Прошу без запитань. Ти завжди в серці моєму. Спи, моя дівчинко", - сказано в публікації.

Ніяких більше подробиць Тетяна не стала розкривати.

Зірка талант-шоу померла у 18 років (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Хто така Емілі Москаленко

Зазначимо, що Москаленко прославилася в юному віці. Коли їй було 5 років, вона брала участь у четвертому сезоні шоу "Україна має талант", яке влаштовував телеканал СТБ. Дівчинка стала фіналісткою проекту, вразивши всіх своєю гнучкістю.

Її називали також гутаперчевою дівчинкою, а судді були в повному захваті від її умінь.

З 6 років Емілі Москаленко почала займатися pole dance. Цей напрямок поєднує в собі акробатику, танці та трюки на металевій жердині.

Дівчина була дуже талановитою (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Крім того, дівчинка займалася чирлідингом - новим видом спорту, в якому поєднуються танці, акробатика та гімнастика.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Емілі почала виступати на різних змаганнях і телепроєктах у Франції, Німеччині, Бельгії, Іспанії, В'єтнамі, Австралії. Наприклад, на міжнародному телепроєкті Next star, що проходив 2015 року в Румунії, 9-річна дівчинка отримала приз 20 тисяч євро.

Дівчині було 18 років (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Останнім часом дівчина жила в Україні, але виїжджала в Канаду і США. Там вона вивчала моделінг і акторську майстерність. Також брала участь у зйомках розважального контенту та кліпів.

Дівчина розвивала кар'єру моделі (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

На її сторінці в Instagram остання публікація зроблена 2 грудня. Це рекламний ролик, у якому Емілі виглядає щасливою і безтурботною.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)