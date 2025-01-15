Померла 100-річна українська розвідниця та зв'язкова УПА Ангелина Паламар

У 15 років Ангелина Паламар стала свідком злочинів російських окупантів - працівники НКВД прямо на очах у дівчинки розстріляли батька та брата на подвір'ї дому.

Юна Ангелина після цього вирішила приєднатися до лав Української Повстанської Армії та стала зв'язковою на псевдо "Орися".

Через деякий час Ангелину схопили радянські спецслужби та засудили дівчину після тривалих допитів та катувань до 10 років таборів і 5 років заслання.

Ангелина Паламар (кадр з відео)

Та попри всі ці випробування вона не зламалася, не видала побратимів і залишилася вірною справі боротьби за українську Незалежність.

"Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень - півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи. Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась, виховала дітей і онуків", - підкреслює начальник ГУР МО.

Він додав, що Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками.

"Нині наша тиха молитва і добре слово - за спочилу у вічності Ангелину Паламар. Світла пам'ять і вічна пошана. Мої співчуття усім рідним та близьким видатної Українки Ангелини Паламар", - написав начальник ГУР МО Кирило Буданов.