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Помер зірка фільму "Міцний горішок-2"

Том Бауер (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 86 років помер американський актор Том Бауер, який зіграв прибиральника Марвіна у фільмі "Міцний горішок - 2"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

Деталі

Артист "раптово помер" у своєму будинку у Лос-Анджелесі 4 червня.

Причину та інші деталі не уточнюють.

Зазначимо, що Бауер народився в Денвері. Після закінчення школи він мріяв стати професійним бейсболістом. Коли плани щодо спорту зруйнувалися, він вирушив до Нью-Йорка і вступив до Американської академії драматичного мистецтва.

Там Том вивчав акторську майстерність у "Майстерні тіней" під керівництвом Джона Кассаветіса. Пізніше працював приватним детективом у Бостоні, а потім заснував Бостонський репертуарний театр, де викладав акторську майстерність Аль Пачіно.

У його фільмографії значаться такі проєкти, як "Джорджія", "Ніксон", "Джаз", "Зоряний крейсер Галактика", "Офіс","У Філадельфії завжди сонячно", "Напарниці" і "Голіаф".

В останні роки життя актор продовжував свою кінокар'єру, знявшись у таких проєктах, як "Два шляхи додому", "Шлях: У всі тяжкі" і “Реймонд і Рей”.

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