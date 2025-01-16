Помер культовий режисер Девід Лінч, який мав серйозну хворобу легень

У віці 78 років помер культовий американський режисер, володар "Оскара" Девід Лінч. Рідні знаменитості вже прокоментували трагічну втрату у соцмережах.

Девід Лінч помер

"З глибоким жалем ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини та художника Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби нам дозволили побути самим", - йдеться у публікації сім'ї Лінча, яка з'явилася на його офіційній сторінці у Facebook.

Причина смерті чи будь-які інші подробиці наразі не повідомляються. Проте відомо, що зірка боровся з емфіземою, і такий діагноз йому поставили кілька років тому через зловживання сигаретами. Напередодні, у листопаді минулого року, стало відомо, селебриті що не міг виходити на прогулянку без кисневої маски.



Девід Лінч (фото: facebook.com davidlynchofficial)

Що відомо про Девіда Лінча

Зірка залишив після себе значний слід у кінематографі. Ще будучи студентом художнього факультету, він знімав експериментальні короткометражні фільми, а згодом став автором культових стрічок, таких як "Синій оксамит", "Дикі серцем", чи телесеріалу "Твін Пікс".

Лінч отримав три номінації на "Оскар" за найкращу режисуру - за "Синій оксамит", "Людина-слон" і "Малхолланд-драйв". А також здобув "Оскар" у 2019 році. Окрім того, Девід - володар "Золотої пальмової гілки", яку здобув на Каннському кінофестивалі за фільм "Дикі серцем" у 1990 році.

Знамениість заснував "Фонд Девіда Лінча", який фокусувався на напрямку освіти. Він також створював картини, випускав музичні альбоми та співпрацював із Джулі Круз, Лікке Лі та Карен О.

Також режисер вів свій YouTube-канал, де ділився з прихильниками прогнозом погоди у власній інтерпретації. У 2011 році зірка відкрив у Парижі нічний клуб.

У 2018 році режисер коментував виданню Guardian свій відлюдний спосіб життя: "Мені подобається знімати фільми. Я люблю працювати. Я не дуже люблю бути на публіці".

Девід Лінч (фото: instagram.com universolynch)

Підтримка України

У 2017 році режисер приїжджав до Києва, а після початку повномасштабної російсько-української війни підтримав нашу країну.

Фонд знаменитості у Східній Європі займається впровадженням в Україні програми ментальної реабілітації населення, яке постраждало внаслідок війни. Окрім того, на своєму YouTube-каналі він закликав президента РФ припинити агресію та зупинити поширення смерті й руйнувань в Україні.

Девід Лінч (фото: Кіноріум)

До слова, Лінч - один із небагатьох сучасних режисерів, які мали впізнаваний візуальний і вербальний стиль. Хоча його роботи ніколи не збирали великих кас, він завжди залишався фаворитом кінокритиків, а його творчість породила своєрідний культ.

Що стосується особистого життя, то Лінч був одружений чотири рази.

Він також мав тривалі стосунки із зіркою стрічки "Синій оксамит" Ізабеллою Росселліні.