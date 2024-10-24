Помер культовий актор 1960-х, чий син убив власну матір

У 86 років помер американський актор і письменник Рон Елі, відомий за роллю "Тарзана" у популярному серіалі 1960-х.

Про це повідомила його донька Кірстен у своєму Instagram, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Рон Елі помер

"Світ втратив одного з найвидатніших людей, а я втратила свого тата. Він був тим, кого люди називали героєм. Він був актором, письменником, тренером, наставником, сім'єю та лідером. Він створив потужну хвилю позитивного впливу, куди б не йшов. Я знала його як свого тата, і це була честь для мене. Мій тато був моїм світом: він був сильним і захисником, геніальним і смішним, стоїчним і чутливим, динамічним і потужним. Він був моїм прикладом і натхненням", - написала донька зірки та показала серію архівних сімейних фото.

"Історія життя мого батька була історією наполегливості, нескінченної відданості своїй родині та друзям, а також прикладом сміливості робити те, що було правильно. Моя найбільша розрада - знати, що мій тато тепер разом з моєю мамою та братом, але це також і мій найбільший сум, тому що я сумую за ними всіма", - додала Кірстен.

Архівні кадри з актором (фото: instagram.com/blonderambitions)

Рон Елі помер 29 вересня у власному будинку в Лос-Аламосі, Каліфорнія, але про його смерть стало відомо лише тепер.

Акторська кар'єра Елі тривала понад 40 років. Найбільшу популярність він здобув завдяки серіалу "Тарзан", який транслювали на NBC з 1966 по 1968 рік. У цій стрічці Елі виконував усі трюки самостійно, що призвело до кількох переломів кісток та нападів тварин під час зйомок.

Його спортивна статура також дозволила йому зіграти головну роль у фільмі "Док Севідж: Бронзова людина". Окрім головних ролей, Елі часто грав другорядні ролі у численних фільмах і серіалах.

У 2001 році Рон оголосив про завершення акторської кар'єри, проте у 2014 році він повернувся на екрани, з'явившись у стрічці "Очікуючи Аміша".

Окрім акторської діяльності, знаменитість також писав романи, зокрема "Нічні тіні" (1994) і "Східний пляж" (1995).

Архівні кадри з актором (фото: instagram.com/blonderambitions)

Особисте життя Рона Елі та смертельна сварка

Його першою дружиною була його шкільна любов Кеті, з якою він одружився в 1959 році. Їхній шлюб тривав лише до 1961 року.

Згодом Рон одружився вдруге - з міс Флорида, Валері Лундін, з якою мав трьох дітей: Кірстен, Кейтланд та Кемерона.

15 жовтня 2019 року внаслідок сімейної сварки поліція прибула до будинку Рона в Санта-Барбарі, де знайшли вбиту Валері.

Її вбивство було пов'язане з їхнім сином Кемероном, якого поліція застрелила, оскільки, за їхніми словами, він "становив загрозу". Спочатку Кемерон звинувачував свого батька у вбивстві матері: він зателефонував у поліцію та зробив саме таку заяву.

Архівні кадри з актором (фото: instagram.com/blonderambitions)