Польза для организма - незаменима: диетолог объяснила, зачем нужно съедать одну луковицу в день

Лук является универсальным продуктом, который используют для приготовления всевозможных блюд почти всегда, а польза этого овоща для организма ничем не заменима.
Диетолог Светлана Фус рассказала, как употребление одной луковицы в день может положительно повлиять на здоровье человека. Об этом специалист написала в своем Instagram.
Отмечается, что речь идет о луке как в сыром, так и в уже приготовленном виде.
Лук используют для облегчения боли в горле, при простуде. Он также поможет снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз. Этот продукт является одним из средств профилактики многих болезней. Лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет.
"Благодаря своим бесценным лечебным свойствам это отличный ингредиент для многих блюд. Если съедать в день одну луковицу средних размеров в любом виде (сыром или приготовленном) это пойдет вам на пользу", - пишет Фус.
При этом диетолог обращает внимание, что в сыром виде лук не рекомендуется употреблять людям с болезнями ЖКТ (гастрит, язва желудка), так как это может вызвать раздражение слизистой.⠀
"Эти вещества делают лук важным лекарственным растением", - резюмировала Фус.
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