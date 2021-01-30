Польза для организма - незаменима: диетолог объяснила, зачем нужно съедать одну луковицу в день

Лук является универсальным продуктом, который используют для приготовления всевозможных блюд почти всегда, а польза этого овоща для организма ничем не заменима.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как употребление одной луковицы в день может положительно повлиять на здоровье человека. Об этом специалист написала в своем Instagram.

Отмечается, что речь идет о луке как в сыром, так и в уже приготовленном виде.

Лук используют для облегчения боли в горле, при простуде. Он также поможет снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз.⁣⁣ Этот продукт является одним из средств профилактики многих болезней. Лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет.

"Благодаря своим бесценным лечебным свойствам это отличный ингредиент для многих блюд.⁣⁣ Если съедать в день одну луковицу средних размеров в любом виде (сыром или приготовленном) это пойдет вам на пользу", - пишет Фус.

При этом диетолог обращает внимание, что в сыром виде лук не рекомендуется употреблять людям с болезнями ЖКТ (гастрит, язва желудка), так как это может вызвать раздражение слизистой.⁣⁣⠀

Какие самые важные вещества содержатся в луке:

Кверцетин - вещество из семейства флавоноидов, обладающее сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.⁣⁣⠀

Антоцианы - подгруппа флавоноидов (антиоксиданты), которые придают некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет. Чем больше флавиноидов - тем ярче и темнее цвет луковицы. Поэтому обычный желтый лук хороший, но фиолетовый - лучше.⁣⁣⠀

Соединения органической серы, например, аллицин. Это он придает им резкий запах и вкус, обладает антибактериальным и антигрибковым действием.⁣⁣⠀

Фруктаны - полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо и лактобактерий).⁣⁣⠀

Сапонины - растительные гликозиды. Они обладают противозапорными свойствами и снижают холестерин.⁣⁣⠀

"Эти вещества делают лук важным лекарственным растением", - резюмировала Фус.

Ранее диетолог дала точный ответ, действительно ли кофе вымывает кальций из организма.

Также мы писали о том, что недавно диетолог назвала самые полезные витамины для человека, которые вернут молодость и замедлят старение.