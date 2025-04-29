Полювання за Chrome. Ці найбільші компанії мріють купити браузер у Google

Браузер Chrome у майбутньому може бути виставлено на продаж, якщо Міністерство юстиції США доб'ється свого в процесі у справі проти Google.

Про те, які компанії хочуть купити браузер Chrome у Google, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Хоча можлива угода, якщо вона взагалі відбудеться, відбудеться не скоро. Судовий розгляд у справі про заходи покарання все ще триває, рішення найближчим часом не очікується, і Google вже заявила, що подасть апеляцію. Це явно затягне процес і може навіть скасувати будь-яку постанову, в рамках якої Google змусили б продати браузер.

Але припустимо, Google дійсно доведеться продати Chrome. Хто хоче його купити? І навіщо? Часткові відповіді на ці питання починають з'являтися під час поточного судового процесу.

Навіщо компаніям Chrome

Браузер - чудовий інструмент для просування власної пошукової системи. Особливо такий популярний, як Chrome. Оскільки Chrome належить Google, логічно, що за замовчуванням у ньому використовується Google Search.

З огляду на те, що частка Chrome на ринку браузерів становить приблизно дві третини, мільйони користувачів просто використовують Google як основний пошуковик - тому що так налаштовано за замовчуванням.

Але інтерес до Chrome виходить за рамки пошуку. Браузер з такою аудиторією - це гігантський майданчик для просування будь-яких продуктів. Володіння Chrome дає компанії прямий доступ до чотирьох мільярдів користувачів.

Хто хоче купити Chrome

OpenAI

Керівник продуктового напрямку ChatGPT Нік Терлі повідомив у суді, що OpenAI зацікавлена в купівлі Chrome. З огляду на те, що в ChatGPT вже вбудовані функції веб-пошуку, логічно, що компанія хоче володіти власним популярним браузером, щоб розширити охоплення.

Крім того, OpenAI, будучи одним з найбільших конкурентів Google, напевно буде рада заволодіти таким важливим активом Google.

Perplexity

Ця компанія теж пропонує пошук на базі штучного інтелекту. Комерційний директор Perplexity заявив у суді, що компанія зацікавлена в купівлі Chrome. Причини ті самі, що й у OpenAI: платформа з великою аудиторією.

Perplexity також розробляє власний браузер, який, за словами CEO компанії, допоможе краще розуміти користувачів і показувати їм персоналізовану рекламу.

Yahoo

На суді представники Yahoo повідомили, що вони вже працюють над власним веб-браузером, але купівля Chrome спростила б процес виходу на ринок.

Генеральний менеджер Yahoo Search Брайан Провост заявив, що купівля Chrome коштувала б десятки мільярдів доларів, але за допомогою власника Yahoo - Apollo Global Management - така угода можлива.

Не тільки Yahoo оцінює купівлю Chrome в одинадцятизначні суми. CEO Гебріел Вайнберг у суді оцінив вартість браузера в "приблизно" 50 мільярдів доларів (за даними Bloomberg). Тож якщо будь-якій компанії випаде можливість купити Chrome, їй, імовірно, доведеться заплатити величезну суму.

Проте, така інвестиція може окупитися. Покупець Chrome відразу ж отримає платформу з мільярдною аудиторією. А в умовах, коли позиції Google похитнулися, втрата основного браузера може стати для неї серйозним ударом.