Полякова стала жертвою грабіжника: "Робити його відомим на весь інтернет?"

Оля Полякова, яка нещодавно відверто розповіла про свій шлюб, цього разу повідомила шанувальникам про інцидент, який з нею стався. Артистку пограбували, і тепер вона вирішує, що їй слід робити далі.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки пише про це детальніше.
У stories виконавиця озвучила подробиці неприємної ситуації. Вона зазначила, що якийсь чоловік нахабно поцупив у неї телефон, коли той випав із рук. Це сталося у той момент, коли злодій пробігав поруч: він забрав пристрій і втік.
Полякова говорить, що в неї є навіть відеодоказ злочину, і тепер вона думає, що їй робити. Співачка поцікавилася у підписників, чи їй варто одразу звертатися до правоохоронних органів чи опублікувати це відео у соцмережах, аби зробити грабіжника справжньою "зіркою".
"У мене вкрали телефон, і в мене є відео, як його крадуть. Я спочатку його впустила, а потім чувак біг і його підібрав. І тепер в мене питання, а що мені робити? Йти з цим відео в поліцію, чи писати йому оголошення? Чи робити його відомим на весь інтернет? Що робити?" - запитала Оля.
Оля Полякова розповіла про пограбування (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Наразі ніякі інші подробиці цього інциденту зірка не повідомляла і, ймовірно, вийде на зв'язок згодом, коли вже буде щось відомо або будуть прийняті якісь заходи.
Нагадаємо, Оля Полякова - 45-річна українська виконавиця, блогерка і телеведуча. Була ведучою програм "Зоряні яйця", тренеркою "Ліги сміху" та зірковим детективом шоу "Маска".
У шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським виховує двох дітей - старшу Марію та молодшу Алісу. Разом зі своїм обранцем вже понад 20 років.
Тим часом донька Полякової відверто розповіла про перший секс.
Крім того, Полякова ділилася, як її донька ледь не "вилетіла" з престижного університету.