Полякова стала жертвою грабіжника: "Робити його відомим на весь інтернет?"
Оля Полякова, яка нещодавно відверто розповіла про свій шлюб, цього разу повідомила шанувальникам про інцидент, який з нею стався. Артистку пограбували, і тепер вона вирішує, що їй слід робити далі.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки пише про це детальніше.
Оля Полякова стала жертвою пограбування
У stories виконавиця озвучила подробиці неприємної ситуації. Вона зазначила, що якийсь чоловік нахабно поцупив у неї телефон, коли той випав із рук. Це сталося у той момент, коли злодій пробігав поруч: він забрав пристрій і втік.
Полякова говорить, що в неї є навіть відеодоказ злочину, і тепер вона думає, що їй робити. Співачка поцікавилася у підписників, чи їй варто одразу звертатися до правоохоронних органів чи опублікувати це відео у соцмережах, аби зробити грабіжника справжньою "зіркою".
"У мене вкрали телефон, і в мене є відео, як його крадуть. Я спочатку його впустила, а потім чувак біг і його підібрав. І тепер в мене питання, а що мені робити? Йти з цим відео в поліцію, чи писати йому оголошення? Чи робити його відомим на весь інтернет? Що робити?" - запитала Оля.
Оля Полякова розповіла про пограбування (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Наразі ніякі інші подробиці цього інциденту зірка не повідомляла і, ймовірно, вийде на зв'язок згодом, коли вже буде щось відомо або будуть прийняті якісь заходи.
Нагадаємо, Оля Полякова - 45-річна українська виконавиця, блогерка і телеведуча. Була ведучою програм "Зоряні яйця", тренеркою "Ліги сміху" та зірковим детективом шоу "Маска".
У шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським виховує двох дітей - старшу Марію та молодшу Алісу. Разом зі своїм обранцем вже понад 20 років.
Родина Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Тим часом донька Полякової відверто розповіла про перший секс.
Крім того, Полякова ділилася, як її донька ледь не "вилетіла" з престижного університету.