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Полуобнаженная Лобода неудачно скопировала Бейонсе: зачем вам накладные бедра?

Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода вызвала спорную реакцию своим золотым нарядом, в котором она появилась на премии Муз-ТВ 2021, которая недавно со скандалами отгремела в Москве. Артистка номинировалась сразу в некоторых категориях, но взяла лишь одну "тарелку".

В Instagram артистка запостила видео, на котором она идет в сторону сцены в окружении охраны.

Наряд Светланы вызвал много ропота из-за откровенного золотого верха - полуобнаженная грудь, живот на показ и странного низа в виде юбки из белых воланов.

Образ, по мнению, пользователей сети, был "содран" с Шакиры и Бейонсе - того самого золотого платья, в котором последняя появилась беременной на Грэмми-2017.

Коллаж: Образы Бейонсе в 2017 и Лободы в 2021

Бдительные подписчики заметили накладные бедра по бокам, а также отметили, что фигура конечно хороша, но оголяться так неуместно.

  • Вдохновленно Бейонсе. Снято отвратно. Лобода трудяга!
  • Такой образ, напомнила Шакиру. Было чувство, что начнет вака вака танцевать.
  • Комичный наряд с накладными бедрами
  • Светлана, зачем вам накладные бедра?
  • Уже дуркует, не знает как выделиться
  • Та что говорила ни единой пластики, все свое. Ага.
  • Ну куда уже? Светлана, остановитесь!

Светлана на сцене показала довольно яркий перфоманс на песню moLOko. Артистка появилась в летящем стеклянном шаре с роялем внутри. Этот шар символизировал женскую утробу, начало жизни, рождение.

За видео на эту песню Светлана взяла награду в виде тарелки Муз-ТВ (категория "Лучшее женское видео"). Также она номинировалась за Лучшее видео ("Пуля дура") и как Лучшая исполнительница. Но в первой категории уступила Моргенштерну и Тимати, а во второй - Zivert.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода впервые засветила лицо дочки Тильды.

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