Полуобнаженная Лобода неудачно скопировала Бейонсе: зачем вам накладные бедра?

Светлана Лобода вызвала спорную реакцию своим золотым нарядом, в котором она появилась на премии Муз-ТВ 2021, которая недавно со скандалами отгремела в Москве. Артистка номинировалась сразу в некоторых категориях, но взяла лишь одну "тарелку".
В Instagram артистка запостила видео, на котором она идет в сторону сцены в окружении охраны.
Наряд Светланы вызвал много ропота из-за откровенного золотого верха - полуобнаженная грудь, живот на показ и странного низа в виде юбки из белых воланов.
Образ, по мнению, пользователей сети, был "содран" с Шакиры и Бейонсе - того самого золотого платья, в котором последняя появилась беременной на Грэмми-2017.
Коллаж: Образы Бейонсе в 2017 и Лободы в 2021
Бдительные подписчики заметили накладные бедра по бокам, а также отметили, что фигура конечно хороша, но оголяться так неуместно.
Светлана на сцене показала довольно яркий перфоманс на песню moLOko. Артистка появилась в летящем стеклянном шаре с роялем внутри. Этот шар символизировал женскую утробу, начало жизни, рождение.
За видео на эту песню Светлана взяла награду в виде тарелки Муз-ТВ (категория "Лучшее женское видео"). Также она номинировалась за Лучшее видео ("Пуля дура") и как Лучшая исполнительница. Но в первой категории уступила Моргенштерну и Тимати, а во второй - Zivert.
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