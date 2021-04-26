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Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке: видео позора

Автор: Светлана Мащенко

Певица MARUV (Анна Корсун) устроила очередную наглую выходку. Вместе с подружками из своей подтанцовки они опрокинули по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке. Из одежды на них были лишь сценические костюмы в стиле БДСМ.

Видео артистка выложила в своем Instagram, вызвав волну недоумения. Поклонники отписываются, кричат "Позор!" и пишут, что это уже "перебор".

На видео четыре девушки - в черных полупрозрачных боди, чулках-сетках, ремнях и прочих атрибутах данного стиля резвятся в детской комнате. "Интересные" места прикрывают лишь лоскуты более темной ткани.

Этот ход певица посчитала удачным промо для ее нового трека "Call911". Именно под этот хит отрывались девушки.

Подписчики звезды атакуют ее комментариями с негодованием, говоря, что Аня снова пробила дно:

  • А в чем прикол, пить в "детской комнате"?
  • Все прикольно. Но на детской площадке перебор. До свидания.
  • Туса в элитном борделе.
  • Ты с каждым разом портишься, Марув. Остановись!
  • Это уровень выступлений в стрипклубах.
  • Пипец, никакого уважения к людям и приличия.
  • Все хуже и хуже. Почему снизилось качество некоторых клипов?
  • "Дичь голож*пая"
  • Трусы, сис**и, жопы, это круто? Что-то еще можете?

Ранее мы писали, что MARUV устроила жаркую фотосессию в образе "зайки", но угодила в неприятности из-за критики в социальных сетях.

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