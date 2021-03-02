Кто может получить вакцину первым: список приоритетов в Украине

На вакцинацию в Украине записались уже свыше 44 000 человек. И желающих становится все больше с каждым днем. Но подготовка к вакцинации, как показала практика, это довольно непростая задача с точки зрения производства, логистики, в конце концов, бюрократических процедур. Поэтому далеко не каждый может прямо сейчас прийти в больницу и вакцинироваться.

Кто же имеет первоочередное право на вакцинацию от коронавируса - читайте в нашем материале.