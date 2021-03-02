Кто может получить вакцину первым: список приоритетов в Украине

На вакцинацию в Украине записались уже свыше 44 000 человек. И желающих становится все больше с каждым днем.
Но подготовка к вакцинации, как показала практика, это довольно непростая задача с точки зрения производства, логистики, в конце концов, бюрократических процедур. Поэтому далеко не каждый может прямо сейчас прийти в больницу и вакцинироваться.
Кто же имеет первоочередное право на вакцинацию от коронавируса - читайте в нашем материале.
Узнать, можете ли вы оперативно вакцинироваться Covishield/AstraZeneca сейчас, - очень просто. Стоит лишь пересмотреть вот этот приоритетный список групп, которые получат вакцину от COVID на первом этапе.
Итак, в приоритете на вакцинацию сегодня являются:
Кроме того, к этому списку относятся и взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и высоким риском возникновения осложнений или наступление смерти вследствие COVID-19. Речь идет про:
Напомним, что до конца лета в Украине планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.
Ранее министр Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор.