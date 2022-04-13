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Как получить препараты по программе "Доступные лекарства" в режиме войны: что нужно знать

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Среда 13 апреля 2022 14:13
Как получить препараты по программе "Доступные лекарства" в режиме войны: что нужно знать Как купить лекарства во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Программа "Доступные лекарства" продолжает работать. Также в Украине уже три года работает электронный рецепт (Е-рецепт).

Об этом еще раз напомнили украинцам в Министерстве здравоохранения Украины.

Е-рецепт. Все врачи, которые имеют технические возможности, продолжают их выписывать, а пациенты, даже находясь в другом регионе, получают по ним лекарства.

В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт. На период действия военного положения разрешено использовать как электронные, так и бумажные рецепты на «доступные лекарства» и инсулин.

Аптеки, отпускающие"Доступные лекарства" по договору с НСЗУ принимают и бумажные, и электронные рецепты. Искать аптеки, которые отпускают "доступные лекарства", стоит с помощью электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств.

Важно помнить: в период военного времени изменены правила получения первичной помощи.

Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, — рецепт на необходимые лекарства.

В инфографике Минздрав представлена информация о том, как:

Как получить препараты по программе &quot;Доступные лекарства&quot; в режиме войны: что нужно знатьполучить "Доступные лекарства" в условиях военного положения,

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Как мы ранее сообщали, врач показала типичные ошибки при измерении давления.

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