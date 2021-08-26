Как получить необходимые медицинские препараты по системе "Доступные лекарства"

С октября 2021 года НСЗУ начнет возмещать средства за инсулины и лекарства для пациентов с расстройствами психики и поведения, а также для пациентов с эпилепсией.

Будут обеспечены необходимыми лекарствами пациенты на стационарном и амбулаторном лечении. Медицинские учреждения должны самостоятельно закупать лекарства, которые ходят в Национальный список основных лекарственных средств.

Кроме того, медучреждения получат лекарства и медицинские товары через централизованные закупки по заявкам департаментов охраны здоровья.

Централизовано будут закупаться лекарства и медицинские товары по 19 направлениям – всего 600 позиций. Это препараты для онкологических больных, пациентов с гемофилией и другие.

Также в НСЗУ отметили, что в некоторых областях есть свои собственные программы обеспечения пациентов лекарствами.

Как получить бесплатные лекарства