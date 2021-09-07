Получил извинения: Беленюк сам отозвал заявление из полиции о расистских оскорблениях

Народный депутат и олимпийский чемпион признался, что получил извинения, и посчитал инцидент исчерпанным.

Беленюк отметил, что уголовное дело, открытое по факту грубых расистских высказываний в его адрес, уже закрыто.

"Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана", - рассказал знаменитый спортсмен.

Напомним, перед этим в полиции сообщили "РБК-Украина", что уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности) УК по факту расистских оскорблений в адрес Беленюка было закрыто 25 августа на основании п.2 ч.1 ст.284 Криминального процессуального кодекса - то есть следователи не нашли в произошедшем конфликте состава уголовного правонарушения.