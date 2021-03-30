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Под Полтавой умер школьник на перемене: что стало причиной трагедии

Автор: Владимир Костырин

Под Полтавой 12-летний школьник умер во время перемены между уроками. Трагедия произошла сегодня около 11:30, в сельской школе Лохвицкой территориальной общины.

Об этом 30 марте передали в пресс-службе полиции Полтавской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины смерти ребенка, изучают медицинскую документацию школьника.

Прибывшие на вызов в учебное заведение медики пытались спасти мальчика, но все усилия оказались тщетными.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

По неофициальной информации, как пишет местное издание "Лохвиця News", причиной смерти мальчика в школе в селе Лука могло стать падение с высокого крыльца парадного входа, который в зимнее время закрыт.

Сам ли ученик упал с лестницы, или же его толкнул кто-то из школьников - в настоящее время неизвестно.

Полиция проводит опрос свидетелей. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре 17-летний парень упал на улице и умер, а само происшествие попало на видеокамеры. Молодой человек никаких хронических заболеваний не имел.

Также мы писали о том, что под Винницей девочка неожиданно умерла в школе - у ребенка перед трагедией резко заболела голова.

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