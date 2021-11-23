Под Полтавой при странных обстоятельствах погиб ювелир: его жене с детьми советуют немедленно бежать

Как рассказала жена 43-летнего Николая, в тот вечер он занимался дома ремонтом сантехники.

Около 22:00 он вышел из дома и направился в ближайший бар, так как у него закончились сигареты.

Там он встретился с каким-то мужчиной, но на камерах наблюдения не видно его лицо. Только то, что они стоят у входа в бар и разговаривают.

Далее неизвестный мужчина уходит и следует в сторону жилых домов. Николай следует за ним и через некоторое время он снова попадает на камеры наблюдения. Но он уже раздет по пояс и держится за забор.

Врачи говорят о переохлаждении, но мужчину явно избили

Тело Николая рано утром обнаружили прохожие. Несмотря на то, что медики установили причиной смерти переохлаждения, жена утверждает, что на теле обнаружила много ссадин и синяков.

Она забрала тело мужа из морга и дома нашла на теле много ран, проколы, выбитый зуб.

"Когда я забирала тело мужчины из морга, судмедэксперт дал мне свидетельство, в котором написано, что, Коля умер от переохлаждения. То есть он просто разделся на улице, лег и заснул. Возможно, было избиение, обморок. Но это нигде не указано. Дома я раздела мужа. У него на почке колотые раны. Я у следователя спрашивала, что это такое, откуда? Он сказал, что раны могли появиться во время судмедэкспертизы. Мол, возможно, там брали пробу из печени. То есть они сразу прокололи, а потом еще сделали вскрытие? Меня это насторожило", - рассказала Татьяна.

Полиция настаивает на том, что произошел несчастный случай

Ей следователи сказали, что жена не является потерпевшей стороной. И чтобы начать расследование, нужно написать заявление.

Она это сделала, но полиция снова начала утверждать, что произошел несчастный случай.

"Они утверждали, что я не пострадавшая сторона. Чтобы стать ею, мне нужно было написать заявление, что я со временем и сделала. А это событие, говорят, не убийство, а несчастный случай. Сделать фото и видео документы мне тоже не давали. Это дело пытаются просто замять. Вероятный убийца сейчас спокойно ходит по селу. За месяц до убийства он избил сына моего соседа – он сломал ему ключицу", - добавила Татьяна.

Жена утверждает, что знает убийцу

Николай был неконфликтным человеком. Он работал ювелиром, и эта работа помогла обзавестись ему друзьями.

Жена подозревает в убийстве мужа того неизвестного мужчину, который попал на камеры. Он живет недалеко от них. Однако в полиции детали дела не уточняют.

"Свидетели происшествия молчат. Они боятся что-нибудь говорить. Из неофициальных источников, у этого возможного убийцы есть какие-то связи с прокуратурой. Сколько ему лет и как его зовут, я не знаю. Мне не сказали. Я его никогда не видела. Но знаю, где он живет. Тело Николая нашли где-то в 30 метрах от его дома. И возле его дома нашли вещи мужа: куртку, свитер и футболку", - добавила Татьяна.

Жене рекомендуют немедленно уезжать

Следователь по делу о смерти Николая на вопросы отвечать не стал и ссылается на тайну следствия.

Он сообщил, что открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство). Больше никакой информации следователь не сообщает.

Татьяна осталась одна с двумя детьми – 9 и 14 лет. Она призналась, что ей советуют продать дом и уезжать из поселка.