Под Полтавой патрульные задержали водителя с рекордной дозой алкоголя в крови (фото)

В Полтавской области патрульные обнаружили водителя, у которого алкоголь в крови превышал норму почти в 16 раз. Об этом сообщает полиция области на своей странице в Facebook.

Пьяный мужчина "засветился" после того, как днем попал в незначительное ДТП на своем ВАЗ 2105. Другой участник аварии на Daewoo Lanos заметил, что водитель находится в неадекватном состоянии и от него разит алкоголем, и сообщил об этом полиции.

Водитель под Полтавой ехал с рекордной дозой алкоголя в крови (фото: facebook.com/poltavapolice)

Впоследствии выяснилось, водитель авто ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos, в результате чего произошло столкновение.

Когда на место инцидента прибыли патрульные, они в первую очередь проверили мужчину на алкотестере. Результат теста ошеломил всех. В крови мужчины находилось 3,17 промилле алкоголя, что почти в 16 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Водитель под Полтавой ехал с рекордной дозой алкоголя в крови (фото: facebook.com/poltavapolice)

И хотя участники происшествия отказались от оформления ДТП, на мужчину все-таки будет ждать суд по факту нетрезвого управления автомобилем.

"Мы благодарим неравнодушным гражданам, которые помогают нам бороться с нетрезвыми водителями. Сегодня ваша бдительность, возможно, спасла чью-то жизнь!" - отметили в полиции.

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