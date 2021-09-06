В Полтаве учителей расстреляли из арбалета: появились данные о девушке

По информации полиции, рано утром 6 сентября девушка 2002 года рождения зашла в школу и направила арбалет в сторону преподавателей. По словам директора школы Валентины Олейниченко, нарушительница зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу, а потом в заведующую школы. Злоумышленницу задержали, вызвали полицию и медиков.

После инцидента пострадавших госпитализировали, а школа вернулась к учебному процессу.

Известно, что стрела арбалета насквозь пробила руку учительницу. В класс злоумышленница зашла с сигаретой во рту и курила. Одному из педагогов она стреляла в спину.

Кроме того, оказалось, что нарушительница зашла не в одну аудиторию, а в несколько – она открывала двери во все классы подряд и стреляла.

Как сообщают в социальных сетях, девушка уже давно окончила школу, но именно в этой она проходила обучение до 4 класса. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками.

19-летняя девушка расстреляла учителей из арбалета

А в школу она пришла целенаправленно, так как хотела отомстить какому-то конкретному педагогу.

Злоумышленницу уже допросили и в полиции открыли уголовное дело по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство). Продолжается расследование.