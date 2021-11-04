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В Полтаве пассажиры троллейбуса подрались за сидячее место (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Полтаве в троллейбусе между двумя мужчинами произошла драка за последнее свободное место. Инцидент произошел, когда транспорт стоял на остановке "улица Шевченко".

Об этом сообщает Telegram-канал "V Poltave".

Пассажиры пытались вытолкать друг друга из троллейбуса. И одному это удалось сделать, но его оппонент потом вернулся, чтобы отомстить обидчику.

Мужчин пытались разнять другие пассажиры.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Отметим, что Полтава с 19 октября находится в "красной" зоне карантина. В связи с этим, количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения.

Напомним, в Киеве ночью произошла массовая драка между двумя молодыми компаниями. В частности, разборки возникли из-за того, что парни не поделили место в очереди, которая было достаточно приличной.

Инцидент произошел возле "Киев Фуд Маркета", который находится недалеко от станции метро "Арсенальная".

Мы также писали о том, что в Киеве дерущиеся пассажир и контролер трамвая заблокировали дорогу, где находится остановка.

Контролер не пускал в салон трамвая мужчину с двумя пакетами, на котором не было маски. Инцидент снимал водитель авто, который за всем наблюдал и ждал.

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Полтава