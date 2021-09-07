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В Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне: хотел скрыть преступление

Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве мужчина похитил самокат, а затем пытался утопить его в ванной, чтобы замести следы и уничтожить прибор GPS.

Об этом сообщает "Полтавское телевидение".

По словам менеджера по связям с общественностью охранной службы Юлии Вербицкой, группа приехала на место, где находит трекер этого самоката. Начались обыски территории и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат.

Кроме того, что мужчина пытался похитить самокат, а потом утопить его, то он еще и затопил соседей, которые живут снизу. На место происшествия прибыла охрана и изъяла самокат.

Также она добавила, что из-за инцидента мужчина затопил соседей. Председатель правления ОСМД "Альтанка 4" Сергей Машковский объяснил, что мужчина действительно затопил квартиру снизу, однако – "жильцы все выяснили самостоятельно и никаких проблем нет".

"С самокатом все хорошо, он не утонул. Мы провели техосмотр, и на нем уже катаются", – рассказала представительница компании Анастасия Рафалюк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Очевидцы сняли на видео жуткое видео.

Также мы рассказывали, что в Киеве группа школьников на самокатах уничтожала детскую площадку.

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