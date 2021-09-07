В Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне: хотел скрыть преступление

По словам менеджера по связям с общественностью охранной службы Юлии Вербицкой, группа приехала на место, где находит трекер этого самоката. Начались обыски территории и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат.

Кроме того, что мужчина пытался похитить самокат, а потом утопить его, то он еще и затопил соседей, которые живут снизу. На место происшествия прибыла охрана и изъяла самокат.

Также она добавила, что из-за инцидента мужчина затопил соседей. Председатель правления ОСМД "Альтанка 4" Сергей Машковский объяснил, что мужчина действительно затопил квартиру снизу, однако – "жильцы все выяснили самостоятельно и никаких проблем нет".

"С самокатом все хорошо, он не утонул. Мы провели техосмотр, и на нем уже катаются", – рассказала представительница компании Анастасия Рафалюк.