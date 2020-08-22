В Полтаве молния убила мужчину: пытались реанимировать несколько часов

Мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти
В Полтаве молния попала в мужчину, после чего пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
32-летний мужчина скончался в городской больнице №1 спустя несколько часов. Об этом передает местное издание "Полтавщина".
Трагедия произошла ночью 22 августа, а доставили пациента в клинику с предварительным диагнозом "поражение молнией, клиническая смерть" вечером в пятницу.
Погибшим является житель микрорайона "Сады-1" Шевченковского района Полтавы.
По информации Полтавского областного центра по гидрометеорологии, 22 августа ожидаются значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
Как уберечься от молнии
Что делать, если человека ударила молния
Ранее сообщалось, что в Карпатах молния убила молодого туриста, однако трагедии можно было избежать.
Напомним, в мае в Николаевской области от удара молнии умер подросток.