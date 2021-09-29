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В Полтаве на ходу у маршрутки отпало два колеса: одно влетело в остановку с людьми (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве у маршрутки на ходу отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, возле которой стояли люди.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава"

На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Кроме того, местные жители уже опасаются ездить на общественном транспорте. При том, что стоимость проезда 8 грн.

В сети пользователи поражены от "сервиса" местных маршруток и пишут, что качество совсем не отпадает ценам на транспорт.

  • Ходьбы никого не выбило колоссом на остановке;
  • Вопрос, за что восемь гривен?;
  • Максимум 2 гривны за такие поездки;
  • Все маршрутки нужно сдать на металлолом;
  • Какой ужас! Мог кто-то пострадать;
  • Что они себе думают, цены делают заоблачные, а качество никакое.

Недавно, в Одессе во время движения в маршрутки отпало лобовое стекло. Вследствие этого пассажирам пришлось искать другой транспорт.

Также мы писали, что у местной маршрутке Днепра забрали сиденья. Все для того, чтобы взять больше стоячих пассажиров.

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маршрутка