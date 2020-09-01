В Полтаве девушки жестоко избили подругу: мужчины стояли и смотрели

В Полтаве произошла жесткая драка между девушками возле местного караоке-бара "Граммофонъ". Две девушки избили ногами и руками третью по голове. При этом ни один мужчина не вмешался.

Соответствующее видео появилось в Telegtam-канале одного из Полтавских СМИ. Происшествие случилось вечером 30 августа.

В начале ролика видно, что две девушки лежат на земле и их пытаются как-то разнять парни, но затем молодые люди убегают на свою потасовку, а девушка садится на подругу сверху и бьет кулаками в голову. Вдруг подбегает еще одна и начинает бить жертву ногами по голове.

Причем некоторые мужчины в это время стоят и ждут, пока все закончится.

"Когда решаем с корешами кто будет поздравлять училку 1-го сентября. Очень интересно, но них*я не понятно. По словам подписчицы, трэш начался весьма неожиданно. Быдлота вывалилась из Граммофона и начала бить белобрысую. Пи*дились рядом еще и парни", - подписаны кадры.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия. 18+.

В Полтаве девушки жестко подрались возле местного караоке-бара (видео: YouTube)

По еще одному видео становится понятно, что возле бара дрались еще несколько групп молодежи.

Массовая драка возле караоке-бара "Граммофонъ" (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что массовая драка на пляже попала на видео. Причем амбалы били даже женщин.

Также сообщалось, что в Киеве компания молодых людей избила "копов", но их тут же отпустили.